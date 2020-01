Primi due casi di CoronaVirus in Italia

Facebook



Shares

Ad annunciarlo in diretta in questi minuti il premier Giuseppe Conte. Due turisti di nazionalità cinese sono stati trovati positivi al Coronavirus e si trovano ricoverati allo Spallanzani di Roma. Adesso si sta ricostruendo tutte le frequentazioni che i due turisti hanno avuto in questi giorni partendo dall’albergo dove uno dei turisti ha avvertito i primi sintomi ieri. Si tratterebbe di un albergo in via Cavour nella zona Monti. I controlli sanitari sono già scattati.

Il premier, durante la diretta, ha sottolineato come siano state adottate già misure rigorose di precauzione e continueremo a farlo con il massimo dispendio di energie per assicurare la protezione a tutti i cittadini. Dal canto suo “il ministro Speranza ha già adottato un’ordinanza che chiude il traffico da e per la Cina. Siamo il primo paese che adotta una misura cautelativa di questo genere”, ha detto ancora Conte affermando che “l’Italia non è impreparata. Abbiamo già messo in campo tutte le misure di precauzione”.

Per domani mattina è stato convocato il Consiglio dei Ministri. Conte, durante la conferenza stampa, ha ribadito anche il suo “no ad atti discriminatori” dettati dal panico. Il premier raccomanda ai cittadini di “fidarsi degli esperti”.

IL VIDEO INTEGRALE DELLA DIRETTA



Foto copertina da: Fondazione Umberto Veronesi

Mi piace: Mi piace Caricamento...