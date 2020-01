Orrore a Panama, setta tortura e uccide 5 bimbi e madre incinta

Orrore a Panama, dove in una fossa comune sono stati trovati sette corpi, tra cui quelli di cinque bambini e di una donna incinta che, ritengono gli inquirenti, sono stati torturati ed uccisi durante il rituale di una setta. Il procuratore Rafael Baloyes ha reso noto chela donna aveva 32 anni ed era incinta di quattro, forse sei, mesi. Le altre vittime avevano tra i 17 ed un anno.

La polizia è riuscita a liberare altre 15 persone che erano tenute in ostaggio e maltrattate nell’edificio usato come quartier generale della setta che si fa chiamare la ‘chiesa di Dio’ che utilizza torture e violenze, chiamati ‘esorcismi’, per punire le persone che, a detta dei leader della setta, si rifiutano di pentirsi dei propri peccati.