Ocean Viking a Pozzallo

Nel porto a Pozzallo, nel ragusano, l’Ocean Viking con a bordo i 39 migranti soccorsi venerdì a 35 miglia dalle coste libiche. Tra di loro ci sono anche 19 minori. Viaggiavano tutti su una piccola imbarcazione in legno. “Francia, Germania e Lussemburgo hanno dato la loro disponibilità ad accogliere tutti e 20 i migranti ricollocabili – ha fatto sapere ieri il Viminale, indicando Pozzallo come porto sicuro per la nave di Medici senza frontiere ed Sos Mediterranee – La disponibilità è stata offerta sulla base dell’apertura della procedura di redistribuzione dei migranti a livello europeo avviata dalla Commissione Ue sulla scorta del preaccordo di Malta”. (Adnkronos)

