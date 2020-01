Nuovi incarichi nell’Associazione A.N.I.O.M.R.I.D.

Facebook



Ieri sera presso la sede Nazionale dell’Associazione Cavalieri della Repubblica e Decorati, presieduta dal Presidente dott. Frazzetta Francesco, si è tenuta la prima riunione del 2020.

Il Presidente dopo aver relazionato sulle numerose iniziative andate in porto nel 2019 ed essersi complimentato per i successi raggiunti sia in campo nazionale che fuori dai confini, in considerazione della crescita esponenziale per le numerose adesioni al Sodalizio, ha deciso di ampliare il Direttivo Nazionale nominando quale Consiglieri il Cavaliere Ferrante Carmelo di Francofonte e il Cavaliere Alfredo Sapienza.

Ha altresì dato l’incarico, quale Vice Presidente, al Cavaliere Lieto Alfredo.

Il Presidente della Società Operaia Mutuo Soccorso operante a Francofonte fin dal 1876, Gallo Paolo, ha presentato un progetto rivolto alle scuole primarie mirato al coinvolgimento degli alunni e delle famiglie.

Iniziativa che mira a far conoscere l’importanza di partecipazione democratica nonché dare una risposta attiva della società civile ai bisogni delle comunità.

Essendo questi i valori per cui l’Associazione è nata, la stessa sarà partecipe nella realizzazione del progetto proposto dal Presidente Gallo.

