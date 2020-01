Morto motociclista al viale Mediterraneo

Facebook



Ennesima tragedia sulle strade siciliane. In un incidente autonomo uno scooterista ha perso la vita al viale Mediterraneo poco prima dello svincolo per Canalicchio in direzione Autostrade/Tangenziale. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guard rail che divide le due carreggiate nord/sud.

Sul posto si sono subito recati i soccorritori del 118 ma per il motociclista non ci sarebbe stato nulla da fare ed è stato dichiarato l’avvenuto decesso. Sul posto la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e il personale Anas per il ripristino della viabilità dopo i rilievi della Sezione Infortunistica della Polizia Locale. Non sono note al momento le generalità della vittima.

