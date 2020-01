Facebook



Kobe Bryant, star dell’ NBA è deceduto a causa di un incidente in elicottero. Il velivolo è infatti precipitato in California, vicino Los Angeles. Con lui altre tre persone e il pilota. Tutti sarebbero morti nel tragico schianto. Contrariamente a quanto riferito nelle primissime notizie pare che la moglie Vanessa non fosse presente a bordo.

