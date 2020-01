Iraq, “concluso riposizionamento militari italiani”

Facebook



“Oggi, il generale di brigata Paolo Attilio Fortezza, comandante del contingente italiano in Iraq, è stato l’ultimo uomo a lasciare la base statunitense di Baghdad e a completare la ridislocazione temporanea dei militari italiani nel teatro operativo iracheno, come previsto nei piani di contingenza per la salvaguardia del personale impiegato”. Lo fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa in una nota.

“Nel rispetto delle misure di sicurezza, che sono decise a livello di coalizione internazionale in coordinamento con le varie nazioni partner, il dispositivo sarà riorganizzato per riprendere e per completare le attività previste dal mandato”, conclude lo Stato Maggiore della Difesa.

