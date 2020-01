Incidente Cefalù: morte cerebrale anche per il figlio della vittima

Facebook



Per Giuseppe Nicoletti, figlio di Vincenzo morto sul colpo nel tragico schianto fra il suo suv e un camion in autostrada all’altezza dello svincolo di Cefalù, è stata dichiarata la morte cerebrale. Da quel giorno, il 30 dicembre, era ricoverato in gravissime condizioni presso l’ospedale di Cefalù.

Lo ricorda con un toccante articolo la redazione di LiveSicilia.it con cui Giuseppe Nicoletti aveva collaborato e che adesso si stringe al dolore della madre, nota giornalista siciliana.

Foto da LiveSicilia.it

