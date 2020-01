Facebook



Un incidente si è verificato nella serata di giovedì 30 gennaio lungo la Strada Provinciale 21 ad Agira, in provincia di Enna. L’auto ha avuto un incidente autonomo e si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Due le persone a bordo, un uomo è morto mentre un altro è adesso ricoverato all’ospedale Umberto I di Enna. Sul posto i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.

Foto d'archivio

