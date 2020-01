I Re Magi a San Giovanni Galermo

Facebook



Un importante momento di convivialità, di festa e di religiosa partecipazione che ha coinvolto centinaia di parrocchiani provenienti dal quartiere di San Giovanni Galermo e dai paesi dell’hinterland etneo. Oggi i Re Magi, prima di andare ad adorare Gesù Bambino, hanno percorso le vie del quartiere di San Giovanni Galermo, insieme ai cammelli, e hanno incontrato i bambini nella Parrocchia SS Zaccaria ed Elisabetta per rivivere insieme la festa dell’Epifania. “E’ stato un successo su tutta la linea- afferma il presidente della circoscrizione di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” Erio Buceti – fortemente voluto dall’intera collettività perché crediamo che le giovani generazioni debbano capire che queste festività poggiano su valori sociali importanti per tutti noi. Nonostante le difficoltà attuali riscoprire e far risaltare le antiche tradizioni può essere un punto di condivisione e unione per l’intero territorio”. Un appuntamento di grande importanza reso possibile dalla collaborazione con Padre Giuseppe Catalfo, con la comunità Neocatecumenali e con il presidente del comitato per i festeggiamenti Giuseppe Di Mariano. Quest’ultimo nel corso dell’evento ha ribadito come “il poter sviluppare momenti di partecipazione della gente permette alle famiglie di riappropriarsi del proprio territorio. Ecco perchè il nostro obiettivo resta quello di dare un seguito continuo a tutto questo”.

