Ennesima tragedia sulla Catania-Gela: una vittima e due feriti

Un morto e due feriti all’altezza di Caltagirone lungo la Statale 417 che da Gela conduce a Catania. Un’auto proveniente da Gela con tre persone a bordo si è schiantata contro il guard rail per cause in corso d’accertamento. Alla guida un uomo che è ferito insieme a un’altra donna, deceduta invece una donna che con loro viaggiava sul mezzo incidentato e che è stata sbalzata fuori a seguito dello schianto perdendo così la vita. Si tratta della 41 enne Angela Attardi. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Stradale. I feriti non sarebbero in pericolo di vita e sono entrambi ricoverati all’ospedale di Caltagirone.

