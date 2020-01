Concorso Letterario Nazionale città di Scicli 2020

Facebook



L’associazione culturale Pentelite, in collaborazione con la libreria Don Chisciotte di Scicli, la biblioteca Santa Lucia di Siracusa e Scrittura a tutto tondo (www.scritturaatuttotondo.it) indice per l’anno 2020 il concorso letterario nazionale Città di Scicli.

REGOLAMENTO

Art. 1) Il concorso è suddiviso in due sezioni, è aperto a tutti per opere inedite, senza limiti di età.

A) Racconto breve, max 5 cartelle (12,000 battute circa), in lingua italiana, a tema libero, in cinque copie stampate di cui una sola firmata, completa delle generalità dell’Autore con scheda bio-bibliografica dello stesso.

B) Poesia in lingua italiana, (una sola poesia, a tema libero, compresa in una cartella) in cinque copie stampate di cui una sola firmata, completa delle generalità dell’autore con scheda bio-bibliografica dello stesso.

Art. 2) Le opere dovranno essere inviate, per posta ordinaria, presso la libreria Don Chisciotte, via Aleardi 4, 97018 Scicli (RG) entro il 30 Aprile 2020. Farà fede il timbro postale. Se si vuole partecipare a più sezioni, occorre spedire le opere in buste separate (una per ogni sezione). Ogni autore partecipando si assume la responsabilità sull’autenticità delle stesse.

Art. 3) Non è prevista alcuna tassa di lettura ma trattandosi di un concorso organizzato nell’ambito di una fiera del libro si chiede, allo scopo di incentivare l’editoria siciliana, che ogni concorrente acquisti un libro edito in Sicilia, inviando euro 15,00 insieme alla busta con il testo. L’organizzazione provvederà a selezionarne uno e a spedirlo al recapito del concorrente.

Art. 4) Il comitato di lettura formato da: Pina D’Alatri, Luciana Pannuzzo, Maria Carmela Miccichè, Giuseppe Pettinato, Salvo Zappulla selezionerà tre opere finaliste per ogni sezione che verranno pubblicate sulla rivista letteraria i quaderni di “Pentelite” (insieme a scritti di autorevoli personaggi del mondo della cultura), giunta alla ventunesima edizione, edita da un editore siciliano. Veste grafica a cura dell’artista Simone Parrottino.

Art. 5) Le opere finaliste verranno affidate ad una giuria popolare di trenta lettori, i quali avranno il compito di votare le due opere vincitrici. Non è obbligatoria la presenza degli autori finalisti. Le buste consegnate dai trenta lettori verranno aperte in pubblico durante la cerimonia di premiazione il 27 Giugno 2020 a Scicli

Art. 6) Il primo classificato per ogni sezione riceverà in premio 200 €. più 1 copia di Pentèlite. Tutti i finalisti riceveranno una copia de I quaderni di Pentèlite in omaggio.

Il bando si può scaricare anche dal sito www.pentelite.it

Ogni partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Art. 7) Per ogni altro aspetto non contemplato nel bando fanno fede le vigenti norme di legge. Per ogni controversia legale è competente il Foro di Ragusa.

Per ulteriori informazioni telefonare al 334 9443904 o scrivere al seguente indirizzo: salvozappulla1@gmail.com Oppure consultare il sito www.pentelite.it

