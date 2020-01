23 enne si suicida a Montedoro, in provincia di Caltanissetta

Facebook



Non si ferma l’escalation di suicidi nel nisseno. Come riportato dal quotidiano online Il Fatto Nisseno un giovane 23 enne si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola nella sua campagna alla periferia di Montedoro. La tragedia sarebbe accaduta nella serata/notte di ieri ma sarebbe stata scoperta soltanto questa mattina da un amico che si era unito alle ricerche dopo l’allarme dato dai genitori che non lo avevano visto rientrare a casa in paese. Indagano i Carabinieri.

Il giovane viene descritto come “un giovane laborioso, sorridente, mite che lavorava con il padre la terra. L’ultima serata l’avrebbe trascorsa in compagnia degli amici, a Canicattì”. Così riporta il quotidiano nisseno. Resta l’ennesima tragedia senza spiegazione, l’ennesimo suicidio in provincia.

Immagine di repertorio

