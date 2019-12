Torino, donna disabile uccisa a martellate dalla madre 85 enne

Facebook



Una donna di 44 anni è stata uccisa a Orbassano, nel torinese, con numerosi colpi di martello al capo. Il corpo della vittima è stato trovato in un appartamento. Sul posto i carabinieri e la sezione Investigazioni scientifiche del nucleo investigativo per il sopralluogo. A quanto si apprendere, ad uccidere la donna, disabile dalla nascita, la mamma 85enne. A dare l’allarme il marito 87enne della donna che si trovava in casa e che ha chiamato i soccorsi.

Quando sono arrivati i carabinieri, la madre della vittima era accanto alla figlia in gravi condizioni per l’assunzione di alcuni farmaci ed è quindi stata soccorsa e portata in ospedale. Sul comodino i militari hanno trovato e sequestrato il martello. L’anziana è stata denunciata per omicidio mentre il marito è stato ascoltato dagli investigatori. Secondo le prime ipotesi alla base del gesto ci sarebbe stata la volontà di porre fine alle sofferenze della vittima. (Adnkronos)

