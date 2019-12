Facebook



Aveva 91 anni Filippo Nania, noto come “Fididdu” condannato in via definitiva per associazione mafiosa e che dal 2016 scontava ai domiciliari la condanna nella sua abitazione di Partinico. I domiciliari gli erano stati concessi a causa del suo stato di salute e forse proprio lo stato di salute lo avrebbe portato alla decisione di togliersi la vita.

Era ritenuto mandante anche di alcuni delitti avvenuti nella sua stessa zona. Indagano i Carabinieri.

