Si recava alla Messa di Natale: investita e uccisa 26 enne nel frusinate

Una giovane di 26 anni, volontaria della Protezione Civile, è morta la sera di Natale nel parcheggio della chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce, in provincia di Frosinone, per un incidente stradale. Era in auto con il padre e stavano entrando nel parcheggio della chiesa quando un seconda vettura, un’Alfa Mito ad alta velocità, li ha centrati. Ilaria Lai è morta sul colpo ed il padre è stato ricoverato in ospedale ed ha una prognosi di 30 giorni. Il giovane alla guida della seconda auto, anche lui 26 enne, è risultato positivo all’alcol test anche se con una percentuale leggermente superiore ai limiti consentiti. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

