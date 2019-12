Scooter contro palo a Messina: ottava vittima di incidente stradale in sei giorni in Sicilia

Facebook



Ancora un terribile incidente stradale, dopo le sei vittime in due giorni si continua a piangere in Sicilia per terribili incidenti stradali. Questa volta a perdere la vita è stato Elio Finocchiaro, 40 enne deceduto a seguito della perdita di controllo del suo scooter finito poi contro un palo a San Licandro, Messina. All’arrivo del personale 118 era già spirato.

Organizzava eventi e per questo era molto noto in città, rientrava proprio da una cena aziendale per il consueto scambio di auguri natalizi.

Sempre a causa di un incidente stradale, avvenuto però venti giorni fa a Palermo, è deceduta l’82 enne Giuseppina Anselmo, ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Villa Sofia. Lo scorso 27 novembre era stata travolta da un’auto mentre si trovava in strada vicino la propria abitazione.

