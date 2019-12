“Questo pensiero d’amore” di Viola Valentino e Francesco Serra è in radio e sugli store

Facebook



Shares

Disponibile in radio, in tutti gli store e piattaforme digitali “Questo pensiero d’amore“, il nuovo singolo che vede il ritorno di Viola Valentino con Francesco Serra

Viola Valentino quando ha sentito la canzone, si è innamorata della voce di Francesco e ha commentato: “Cantare questo brano con un giovane cantautore talentuoso come Francesco Serra mi ha dato una carica importante ed emozionato tanto”.

Prodotto da Luca Venturi, per la On the set, il brano è stato registrato e mixato da Alessandro Marcantoni al Metropolis Studio di Milano.

Il brano, scritto da Francesco Serra con Barbara Monte, parla di un rapporto d’amore intenso, dove a volte può succedere di litigare ma dopo che ciò è accaduto, proprio l’amore può tornare più forte di prima, al di là delle paure e dei limiti, facendo capire alla persona che si ama che lei è un punto fermo nella nostra vita e che vogliamo la sua felicità.

“Sono onorato e felice che una grande artista e icona della musica italiana come Viola Valentino, della quale sono grande fan fin da piccolo – dice Francesco Serra – abbia accettato con entusiasmo di fare questo duetto con me, aggiungendo a questa canzone, grazie alla sua bellissima e speciale interpretazione, nuove, uniche e fantastiche emozioni! Questa canzona sarà sia nel mio prossimo album che in quello di Viola”.

Nel video protagonista femminile è l’attrice Mia Anjeta Sengla e maschile è l’attore Alberto Baraghini, la regia di Serena Corvaglia.

Viola Valentino inizia giovanissima la carriera di cantante e modella. Dopo alcune esperienze nel campo della musica, raggiunge la notorietà nel 1979 con il 45 giri “Comprami”, disco che in pochi mesi vende mezzo milione di copie. Il successo prosegue con i singoli “Sei una bomba”, “Sera coi fiocchi” (1980) e “Giorno popolare” (1981), e raggiunge il culmine con il lancio del brano “Sola”, tratto dal film Delitto sull’autostrada, a cui partecipò in qualità di attrice al fianco di Tomas Milian. Nello stesso anno partecipa anche al Festival di Sanremo con “Romantici“, altro brano di grande successo che raggiunge le 400.000 copie vendute. Per lei hanno scritto: Gianni Bella, Alberto Camerini, Grazia Di Michele, Maurizio Fabrizio, Dario Gay, Bruno Lauzi, Mario Lavezzi, Mogol, Oscar Prudente, Scialpi, Vincenzo Spampinato, Cristiano Malgioglio, Paolo Limiti, Giovanna Nocetti e lo stesso Riccardo Fogli, col quale è stata sposata dagli anni 70 sino alla separazione avvenuta nei primi anni 90. Nel 2004 è uscita la doppia raccolta Made in Virginia vol. 1 e vol. 2 con cui la cantante festeggia i venticinque anni di carriera, raccogliendo il meglio della sua produzione, unitamente a tre inediti (Dea, F.a.T.a e La schiava). Viola Valentino da sempre attenta alle tematiche sociali come la violenza sulle donne con l’album del 2010 “Alleati non ovvi” e la lotta all’omofobia con il singolo “Domani è un altro giorno” inciso in quattro lingue: italiano, francese, inglese e spagnolo. Nella sua carriera ha pubblicato undici album, l’ultimo nel 2017 Eterogenea Live 2016, su etichetta Latlantide, che oltre ai suoi maggiori successi contiene due brani inediti: “Ti amo troppo” e “Il suono dell’abbandono”. Nel febbraio 2019 esce la raccolta “Le perle di Viola” con nuove versioni dei suoi storici successi.

Francesco Serra cantautore webstar e influencer nasce ad Agropoli in provincia di Salerno. Inizia come batterista (allievo scelto di Lele Melotti), ruolo che lo porta a calcare i palchi di Castrocaro, Sanremo Rock, Area Sanremo, il M.E.I. di Faenza, a collaborare con artisti di X Factor e ad affiancare in tour Lena Biolcati. Si dedica poi alla composizione, iniziando a scrivere i suoi primi brani inediti, in collaborazione con l’autore Andrea Gallo. Il suo particolare timbro graffiante attira l’attenzione di Luca Venturi, già noto al grande pubblico per aver prodotto gli Sugarfree. Da quell’incontro, Francesco inizia ufficialmente la carriera di cantautore. Le tematiche affrontate nelle canzoni spaziano dall’amore a temi sociali caratterizzati da un sound pop/rock moderno ed internazionale, nato dalle sue esperienze all’estero. I videoclip delle sue canzoni ottengono milioni di visualizzazioni. Apprezzato dal popolo dei social con oltre 800.000 followers viene soprannominato “Campione del web”. Il cantautore con il singolo “Sei quella giusta”, viene inserito insieme ad altri artisti tra i quali, Tiromancino, Mario Venuti, Tazenda, Cristina Donà e Levante nella compilation di San Valentino 2016 pubblicata da Believe. Sempre nel 2016, il videoclip del singolo “Il mio sole sei te” che ha raggiunto le 500.000 visualizzazioni, viene scelto per essere la sigla di chiusura di tutte le puntate della quarta edizione del talent “A VOICE FOR MUSIC” in onda sul canale Nuvolari. Il 5 Gennaio 2017 vince il “Premio Paolo Serra” per la categoria Spettacolo. Nella stessa manifestazione il Premio per la categoria Cultura viene consegnato al famoso critico d’arte Vittorio Sgarbi. L ‘uscita del nuovo disco è prevista per il 2020.

Pagina Facebook Viola Valentino: https://www.facebook.com/Viola.valentino.ufficiale/

Pagina Facebook Francesco Serra: https://www.facebook.com/FrancescoSerraOfficialPage/

Mi piace: Mi piace Caricamento...