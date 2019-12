Poliziotti aggrediti a San Cristoforo mentre catturavano uno spacciatore

Facebook



A dar notizia dell’accaduto il quotidiano La Sicilia secondo cui dei poliziotti sono stati aggrediti la notte scorsa nel rione San Cristoforo a Catania mentre operavano l’arresto di uno spacciatore diciottenne. Secondo il quotidiano locale i poliziotti erano intervenuti per procedere all’arresto di Francesco Samuel Grillo in flagranza di reato, lo stesso Grillo spalleggiato da altri soggetti (una ventina di persone in tutto) ha tentato la fuga aggredendo i poliziotti. Alla fine alcuni agenti hanno dovuto far ricorso a cure mediche e due volanti della Polizia hanno riportato danni.

Tutti gli aggressori sono stati identificati e denunciati a piede libero.

Gli agenti, secondo quanto dichiarato al quotidiano La Sicilia da Stefano Paoloni, segretario generale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) hanno avuto prognosi da 2 a ben 21 giorni riportando contusioni agli arti, alla testa e alla spalla. Conclude Paoloni: “Se questi fatti accadono e perché i delinquenti hanno la percezione che non ne dovranno rispondere”.

