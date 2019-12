Pietro Agen: Poteri forti, Massoneria e dintorni

Facebook



Shares

Ultimo incontro di fine anno con il Presidente della Camera di Commercio del Sud Est, dottor Pietro Agen.

Argomento: se il 2020 potrà essere un anno di “svolta” nel Paese, in Sicilia, e se chi “tiene” le fila dell’attuale destabilizzazione – cioè i cosiddetti “poteri forti” – continueranno a condizionare la vita della collettività nazionale e regionale.

Agen è sintetico nel definire la situazione odierna: “La Mafia? La mafia non è un potere: è un contropotere. Un contropotere che va combattuto e contrastato continuamente. La Massoneria? La Massoneria italiana deve uscire dalla riservatezza esasperata e deve avere prontezza nell’allontanare soggetti che con la Massoneria hanno ben poco a che fare. Poteri forti? Non ci sono poteri forti in Sicilia, ma sicuramente c’è sete di potere, e c’è mancanza di assunzione di responsabilità e ambizione di assumere ruoli senza avere alcuna progettualità alle spalle”.

Così stando le cose? Agen risponde: “Necessario cambiare le regole del gioco: occorre creare un reale clima di legalità e determinare concrete condizioni per favorire lo sviluppo. Le condizioni non si inventano ma si creano”.

A seguire l’incontro di Salvo Barbagallo con Pietro Agen

Riprese audio, video, servizio web di Luigi Asero

Mi piace: Mi piace Caricamento...