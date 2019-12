Partinico ancora in lutto: ragazzo muore in incidente stradale

Facebook



Aveva 21 anni Salvatore Palazzolo, morto ieri sera a seguito di un incidente stradale con la propria moto in via Matteotti. Si tratterebbe di un incidente autonomo, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. Nulla hanno potuto fare i soccorritori, trasportato in ospedale è infatti deceduto poco dopo.

Sospeso oggi l’incontro tra la Partinicaudace (nelle cui fila giocava Palazzolo) e la Nissa Fc, incontro che si sarebbe dovuto disputare allo stadio Tomaselli di Caltanissetta. Un messaggio di cordoglio è stato inviato dalla Nissa FC alla squadra e alla famiglia della giovanissima vittima.

