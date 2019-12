Omicidio-suicidio a Firenze: morti pensionati di 93 e 88 anni

Facebook



Ennesima tragedia familiare questa volta a Firenze in via Caracciolo dove una coppia di anziani coniugi è stata rinvenuta priva di vita. Secondo gli investigatori della Squadra Mobile di Firenze l’uomo di 93 anni avrebbe strangolato la moglie 88 enne per poi spararsi con un fucile da caccia legalmente detenuto.

La coppia è stata rinvenuta da un familiare preoccupato dal non riuscire a mettersi in contatto con gli anziani nella mattinata. Certamente il tragico fatto è accaduto tra la serata di venerdì e le prime ore del mattino di sabato 28 dicembre, venerdì infatti era andato a trovarli un nipote. La donna da tempo soffriva e anche nella giornata di ieri pare avesse sofferto un malore, di questa situazione l’anziano marito sembrava molto preoccupato. Una vicenda che ricalca quanto accaduto pochi giorni fa a Randazzo, lo scorso 22 dicembre.

