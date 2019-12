Niccolò Fabi a Catania il 12 dicembre e a Palermo il 13

Facebook



Shares

Niccolò Fabi in concerto il 12 Dicembre a Catania e il 13 a Palermo. La musica protagonista

di Michele Creazzola

Proseguono gli appuntamenti con la musica d’autore in Sicilia. Tra gli imperdibili quelli con i concerti organizzati dalla Punto e a Capo di Nuccio La Ferlita. Il progetto di riportare i live dei cantautori di maggior rilievo in ambito regionale vede Catania al centro dell’iniziativa e prosegue con il concerto di Niccolò Fabi giovedì 12 al Metropolitan alle ore 21 e al Golden di Palermo il giorno successivo, venerdì 13 Dicembre. Fabi, con una carriera ultraventennale al seguito, presenterà sul palco i brani del nuovo lavoro discografico e i successi del suo repertorio.

Ideatore di molti progetti musicali lo abbiamo visto più volte condividere il palco con altri musicisti. La più recente delle esperienze è quella che ci riporta con la memoria al tour in trio: Fabi, Silvestri, Gazzè suoi amici e colleghi da sempre. In questo tour lo rivedremo con la sua band.

Venerdì 11 ottobre è uscito “TRADIZIONE E TRADIMENTO”, il nuovo album di inediti di Niccolò Fabi, in uscita su etichetta Polydor/Universal Music in versione CD, Vinile e in digitale. A questo link è attualmente possibile prenotare il nuovo disco: https://pld.lnk.to/TradizioneETradimento

L’album è stato anticipato dal brano “Io sono l’altro”, attualmente in radio, digital download e sulle piattaforme streaming (https://pld.lnk.to/iosonolaltro), il cui video, girato da Valentina Pozzi, è online qui: https://youtu.be/cLRe-RmVfic

Questa la tracklist di “Tradizione e tradimento”: “Scotta”, “A prescindere da me”, “Amori con le ali”, “Io sono l’altro”, “I giorni dello smarrimento”, “Nel blu”, “Prima della tempesta”, “Migrazioni” e “Tradizione e tradimento”.

“Tradizione e Tradimento” è raccontato da Niccolò Fabi nelle principali città italiane, a partire da venerdì 11 ottobre.

Più di 80 canzoni, 8 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band Fabi-Silvestri-Gazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d’oltreoceano.

È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne è dimostrazione il più recente “Una somma di piccole cose”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...