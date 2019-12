Facebook



Viaggiava sull’autostrada Messina Palermo il 31 enne musicista Claudio Paci deceduto in un tragico incidente stradale intorno alle tre della notte scorsa all’altezza di Spadafora. L’uomo rientrava a Milazzo dopo una serata quando, forse per un malore o per un colpo di sonno, avrebbe perso il controllo della sua auto schiantandosi contro il guard rail.

I soccorritori non hanno potuto far nulla, pare che il giovane sia infatti deceduto sul colpo.

Foto d'archivio

