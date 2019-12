Il 10milionesimo passeggero dell’aeroporto di Catania ha vinto un viaggio a Dubai

Facebook



Grande festa oggi all’aeroporto Vincenzo Bellini (già Fontanarossa) di Catania: transitati 10 milioni di passeggeri nel 2019 e per questo si è organizzata una grande festa cui hanno partecipato i passeggeri insieme a compagnie aeree, operatori commerciali, società di handler, enti di Stato e management della Sac. L’area check-in si è trasformata in una sorta di salone delle feste tra canti e gioia dei partecipanti. La diecimilionesima passeggera, inconsapevole di quanto stava accadendo, si è trovata in mano un biglietto omaggio per Dubai offerto dalla compagnia FlyDubai, che da quest’anno collega il nostro capoluogo alla meta turistica famosa, e una VipCard della Sac. Premi e omaggi per tanti passeggeri: caffè, cannoli, dolci, sconti offerti in quelle ore dagli esercenti aeroportuali.

Un grande risultato per Nico Torrisi e una grande soddisfazione per il presidente della Camera di Commercio del Sud Est, Pietro Agen, che tanto ha scommesso sulla crescita dello scalo. Entusiasmo anche da parte del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, che riconosce i meriti del management della Sac per lo sviluppo dello scalo e la crescita del territorio.

In numeri assoluti lo scalo etneo cresce di un 2,87% rispetto allo scorso anno mantenendo gli stessi numeri sui voli interni ma crescendo di un 8,7% sugli internazionali. Del 34,30% è la crescita di passeggeri provenienti da area Extra UE. Una crescita enorme che fa dello scalo etneo il punto di riferimento per l’intera Isola.

