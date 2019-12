Gruppo FS, Avanti West Coast: al via il servizio in Gran Bretagna

Facebook



Prende il via dalla stazione di Euston (Londra) il primo treno del servizio ferroviario Avanti West Coast. Il franchise sulla West Coast (2019-2031) fra Trenitalia (30%) e FirstGroup (70%) comprende i servizi da Londra a Birmingham, Manchester, Liverpool, Preston, Chester, Edimburgo e Glasgow. Saranno 250 i collegamenti giornalieri che, con 76 treni, trasportano ogni anno 39 milioni di passeggeri. La partnership migliorerà e amplierà il servizio dell l’intera flotta di 56 treni Pendolino, ammodernandola e introducendo 25mila nuovi posti per i passeggeri. Entro il 2022 arriveranno 10 nuovi treni elettrici e 13 treni ibridi, con maggiore capacità e minori emissioni di CO 2 (-61%).

Il marchio Avanti West Coast sottolinea come la missione è garantire un servizio ferroviario innovativo già pronto per oggi e adatto al futuro. Il logo è un triangolo arancione brillante, che simboleggia l’estensione geografica della linea, 650 chilometri. Il franchising prevede anche l’introduzione, a partire dal 2026, dei servizi sulla nuova linea alta velocità (High Speed 2) Londra – Birmingham (160 km) che, una volta completata, collegherà circa 30 milioni di persone.



