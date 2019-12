Gipsy Fiorucci “Protagonista del finale” dal 10 dicembre il debutto

Facebook



Da martedì 10 dicembre disponibile in tutti gli store e piattaforme digitali “Protagonista del finale” (etichetta San Luca Sound), l’album di debutto di Gipsy Fiorucci, con la produzione artistica di Renato Droghetti e la supervisione di Manuel Auteri.

“Protagonista del finale” è un album emozionale, dalle sonorità pop-rock e dal sapore internazionale miscelate ad un tocco di elettronica, che mette in risalto le caratteristiche vocali intense e carismatiche della cantautrice umbra, che dichiara: “Qui dentro è racchiusa la mia anima con tutte le gioie e le difficoltà che hanno accompagnato il mio percorso. L’unico augurio che possa farmi e che arrivi al cuore di chi lo ascolterà”.

Il disco comprende quattordici tracce. Ci sono brani inediti che Gipsy ha scritto avvalendosi della collaborazione di importanti autori tra cui lo stesso Manuel Auteri e sue reinterpretazioni di canzoni del panorama italiano e internazionale.

Hanno collaborato e suonato al disco Renato Droghetti (arrangiamenti, pianoforte, tastiere), Manuel Auteri (chitarra classica), Luca Longhini (chitarra elettrica e classica), Mario Manfredini (batteria). Invece, Stefano Stinchi (arrangiamenti, pianoforte, tastiere), Toti Panzanelli e Davide Baccanelli (chitarre elettriche), Lino De Rosa (basso) e Nicola Polidori (batteria) per i brani “Serial Lover”, “Non c’è via d’uscita”, “Odio e amore” e “Generation”.

Questa la tracklist dell’album: “Attimi per attimi”, “Specchi di luce”, “Serial Lover”, “Imagine”, “Protagonista”, “Try”, “Odio e amore”, “The Game”, “Shattered”, “Non c’è via d’uscita”, “Sei nell’anima”, “Generation”, “What’s Up” e “Specchi di luce” (acoustic version).

La cantautrice umbra Marta Fiorucci in arte “Gipsy Fiorucci” nasce a Città di Castello in provincia di Perugia.

Negli anni partecipa a diversi Festival Nazionali che la vedono finalista: “Il Festival dell’Adriatico”, la “Bella e la Voce” e il “Festival di Saint Vincent” per citarne alcuni.

Dal 2001 al 2006 frequenta l’Accademia “Atelièr della voce” a Firenze per perfezionare dizione, fonetica e timbrica della voce.

Nel Maggio 2010 partecipa al concorso “Stargate Music Festival” classificandosi tra i finalisti nazionali che prenderanno parte alla compilation della manifestazione.

Successivamente frequenta per quattro anni l’Accademia della Voce a Montecatini Terme e nel 2011 realizza assieme a Marco Del Freo (autore del brano “Doppiamente fragile” con cui Anna Tatangelo vinse Sanremo nel 2002) il brano autobiografico “Oltre la mia stanza”, che le permette di accedere all’Accademia di Sanremo Lab.

Nell’Ottobre 2018 è stata finalista nazionale del concorso “Il Cantagiro” con il brano “Bellissimo” scritto da lei e dal compositore Stefano Stinchi. Il 16 Maggio dello stesso anno, esce il videoclip ufficiale del singolo “Serial Lover” per la regia di Lorenzo Lombardi e dal 28 Giugno il brano è presente in tutte le principali piattaforme digitali.

Nel Giugno 2019 viene scelta dal direttore artistico del Festival Nazionale “Il Pilone d’Oro”, che si svolgerà a Gennaio 2020 a Messina, per rappresentare la regione Umbria dove sarà accompagnata da una prestigiosa orchestra. Successivamente partecipa al Festival Internazionale “Una Voce per l’Europa”, classificandosi tra i primi 16 finalisti nazionali nella categoria brani in lingua italiana la cui finale si è svolta a Chianciano Terme (SI) ad Agosto. Nell’estate 2019 l’artista partecipa a diversi Festival Nazionali in qualità di ospite, tra questi il “Montesilvano Pop Rock Music Festival”, il Premio “Mimì Sarà” e il “Cantagiro” per la promozione del singolo “Serial Lover”. A Settembre 2019 viene selezionata tra gli artisti che prenderanno parte al prossimo “Sanremo Rock” la cui finale si svolgerà a Giugno 2020 al Teatro Ariston di Sanremo.

Nel settembre 2019 l’artista prosegue il percorso con l’etichetta San Luca Sound insieme al produttore artistico Renato Droghetti (che negli anni vanta collaborazioni con Paola Turci, Edoardo Bennato, De Crescenzo, Paolo Meneguzzi, Dodi Battaglia, Gaetano Curreri e molti altri) e a Manuel Auteri cantautore e discografico fondatore dell’etichetta di cui fa parte, per la realizzazione del suo primo album. Il 18 Novembre esce il nuovo singolo “Specchi di luce” accompagnato da un videoclip,che anticipa la pubblicazione dell’album di debutto dal titolo “Protagonista del finale”, che è disponibile in tutti gli store e piattaforme digitali dal 10 Dicembre 2019.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Gipsyofficial

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/martafiorucci_gipsy

Fotografie di Lorenzo Lombardi

