Gaia e Camilla: le due 16 enni investite e uccise a Ponte Milvio

Facebook



Shares

Gaia Von Fraymann e Camilla Romagnoli avevano appena 16 anni, ieri sera la loro vita si è interrotta a Roma, in corso Francia (zona Ponte Milvio, vicino la Flaminia), mentre stavano attraversando corso Francia. A investirle un 20 enne alla guida di una Renault Koleos che si è subito fermato per provare a soccorrerle e che adesso è sotto shock. Il giovane, Pietro Genovese, figlio del noto regista Paolo, è stato sottoposto agli accertamenti di rito per capire se guidava in stato di alterazione psico-fisica per eventuale uso di alcool e droghe. Pare comunque, ma sono solo prime indiscrezioni, che non avesse assunto sostanze di alcun genere.

Al momento della terribile tragedia pioveva però molto forte e forse potrebbe realmente non aver visto le due giovanissime attraversare se non, come dichiarato, all’ultimo istante quando non avrebbe potuto più evitare il tragico impatto.

Copertina - Sx: Gaia Von Fraymann Dx: incidente (da Roma.Corriere.it)

Mi piace: Mi piace Caricamento...