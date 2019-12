Firenze trema: paura per lo sciame sismico

Facebook



Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 registrata dall’Ingv alle 4:37 con epicentro nel comune di Scarperia e San Piero (Firenze). L’epicentro è stato localizzato a 4 km di profondità. Una seconda scossa poco dopo a Barberino di Mugello, accompagnata da altre di minore intensità ancora a Scarperia San Piero.

La Sala di Protezione civile di Firenze sta monitorando la situazione e l’unione dei comuni del Mugello ha aperto la Sala intercomunale di protezione civile a Borgo. Avviate le verifiche agli edifici, negli ospedali e lungo le arterie stradali: danni sono stati causati a Scarperia San Piero e a Barberino. Più di 70 le richieste pervenute ai Vigili del Fuoco per le prime verifiche sulla stabilità degli edifici dell’area: dichiarati inagibili la chiesa di San Silvestro e il municipio di Barberino del Mugello.

Le scuole resteranno chiuse a Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, Vaglia, Vicchio. Istituti scolastici chiusi anche a Vernio (Prato) dove resterà inaccessibile anche il palazzo del Comune in via precauzionale per consentire le verifiche.

PREFETTO – In seguito alle scosse, ad ogni modo, “non c’ è nessuna situazione di allarme, non ci sono danni a persone” ha reso noto il prefetto di Firenze, Laura Lega, in contatto con i vari sindaci del territorio. Alle 7 la Sala Integrata di Protezione civile di Firenze ha aperto il Centro coordinamento soccorsi che tornerà a riunirsi a mezzogiorno. Secondo quanto spiegato dal prefetto, al momento sarebbero oltre 25 gli interventi dei vigili del fuoco per crepe in alcune abitazioni ma i danni registrati in alcuni edifici “non sono particolarmente gravi”.

Sono state 36 le scosse che si sono verificate nell’area del Mugello nelle ultime 12 ore: la più forte, quella di magnitudo 4.5 registrata dall’Ingv alle 4:37 con epicentro a Scarperia San Piero.

SCIAME SISMICO – Lo sciame sismico in Mugello è iniziato intorno alle 20 di domenica. La sala di protezione civile di Firenze ha segnalato che alle 21:13 e alle 21:14 sono state registrate dalla Rete Sismica Nazionale dell’Ingv altre due scosse di magnitudo 2.8 e 2.0 ad una profondità di 6 e 7 km con epicentro a Scarperia e San Piero.

Dalle verifiche effettuate subito dalla Sala Operativa gli eventi sono stati avvertiti dalla popolazione.

TRENI – In seguito alle scosse, il traffico ferroviario sulle linee AV Bologna–Firenze e Firenze–Roma direttissima e convenzionale è stato prima sospeso in via precauzionale e poi ripristinato e sta tornando progressivamente alla normalità. Lo riferisce Rfi, precisando che proseguono le verifiche dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici.

NARDELLA – “Dopo la riunione alla Protezione Civile possiamo dire che nelle ultime 12 ore si sono verificate 36 scosse e che il picco è stato questa notte alle 4:37, magnitudo 4.5 a 9 km di profondità, con epicentro tra Scarperia e San Piero in Mugello. Lo spavento è stato forte, ma secondo quanto riportato dalla prefettura non c’è una situazione di allarme” afferma Dario Nardella, nella sua veste di sindaco della Città metropolitana di Firenze, su Facebook. Per ora nel comune fiorentino non risultano segnalazioni di danni a cose o persone e le scuole restano tutte aperte.

VICCHIO – “La scossa è stata abbastanza lunga, soprattutto la prima, sono caduti oggetti in un supermercato ma non abbiamo al momento verificato danni a persone o cose. Le notizie arrivano però in modo frammentario” ha raccontato Filippo Carlà Campa, il sindaco di Vicchio, comune vicino all’epicentro delle scosse, al giornale ‘Radio Rai’. ”La popolazione si è riversata nelle piazze: proprio quest’anno ricorre il centesimo anniversario del terremoto che nel 1919 distrusse il Mugello”. (Adnkronos)

