Di nuovo chiuso un tratto della A6 dopo crollo viadotto

Facebook



Shares

[Adnkronos]

Nuova chiusura per il tratto di autostrada A6 Torino-Savona sulla carreggiata sud tra Savona e Altare sulla quale era stato istituito un doppio senso di marcia, dopo il crollo del viadotto Madonna del Monte. La chiusura è scattata nel pomeriggio in via precauzionale, dopo il superamento di alcuni riferimenti di sicurezza nei valori rilevati dai sensori che monitorano il movimento franoso sottostante (la frana che travolgendo il pilone del viadotto sulla carreggiata nord avrebbe innescato il crollo).

“Al momento la sp 29 del Cadibona risulta l’unico collegamento diretto tra la A10 Savona Valbormida e il Piemonte”.”E una super-precauzione, aspettiamo domani mattina confidando nella riapertura – spiega il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri – il piano di emergenza prevede allo scattare di uno dei dati più tecnici la chiusura”. Dalle 22 con la riapertura del traffico pesante la Provincia raccomanda massima attenzione per possibili sovraccarichi di traffico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...