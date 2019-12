Brexit: il Regno Unito si blinda ai turisti

Facebook



[Adnkronos]

Un sistema di visti elettronici simile a quello utilizzato negli Stati Uniti. Sarà questo lo strumento che il Regno Unito adotterà dopo la Brexit nei confronti dei visitatori provenienti dai Paesi Ue e del Commonwealth. Il nuovo sistema di ‘Electronic Travel Authorisation’ (Eta), ha spiegato il ministro dell’Interno Priti Patel, renderà più agevoli le verifiche alle frontiere e faciliterà l’individuazione delle persone a rischio.

Le altre misure che verranno messe in campo dopo il distacco dall’Unione Europea comprenderanno un nuovo sistema di conteggio dei visitatori in entrata e in uscita dal Paese e lo stop all’uso delle carte di indentità da parte dei cittadini Ue per gli ingressi alle frontiere, al posto dei passaporti.

Con la fine della libertà di movimento per i cittadini Ue, inoltre, alle frontiere britanniche verranno introdotte nuove misure per fermare gli ingressi dei cittadini europei con precedenti penali.

