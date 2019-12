Bombola di gas difettosa: terribile morte di un uomo nel casertano

Facebook



Un uomo di 70 anni, Michele Campoli, è deceduto, letteralmente arso vivo come riporta CasertaNews, a seguito di una esplosione avvenuta in un appartamento alla periferia di Mondragone (Caserta), altre due donne che si trovavano nell’abitazione, sono rimaste ferite e sono ricoverate al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, in attesa di conferma ufficiale, la causa sarebbe riconducibile ad una bombola del gas difettosa: infatti una bombola posta in cucina non si apriva e il 70 enne ha cercato di aprirla con l’ausilio di una pinza, il gas fuoriuscito ha però invaso la stanza in pochi istanti raggiungendo una vicina stufa a gas regolarmente accesa e che ha generato immediatamente un violento incendio investendo con le fiamme l’anziano. Uno dei feriti ha quindi cercato di aiutare l’uomo che però è caduto su un divano, cosa che ha fatto divampare le fiamme nell’intero appartamento e un’esplosione che ha sventrato l’edificio. Solo una bambina si è salvata portata via a stento da una delle donne ferite. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per verificare la stabilità del resto dell’edificio, che appare comunque gravemente compromessa.

