Angelo Maria Sferrazza nel cast del film “Franchitto”

di Giuseppe Stefano Proiti

Torniamo a parlare del giovane Angelo Maria Sferrazza. Stavolta è nel cast del film “Franchitto – Io non ho paura”, dove interpreta Tano Ragusa, figlio del boss messinese interpretato da Tony Sperandeo. Un ruolo in cui domina un carattere scontroso, da cattivo. L’attore infatti ha rivelato: “è stato impegnativo ed interessante. Ho preso alcuni chili e ho lavorato a stretto contatto con il regista Franco Arcoraci, ex poliziotto ed autore, per capire al meglio le sfumature del personaggio”.

Franchitto vuole veicolare un messaggio pedagogico e culturale che, ponendo in luce la crudeltà spietata dell’organizzazione criminale mafiosa, insegni ai giovani la capacità di combatterla senza temerla, fronteggiandola con la cultura della giustizia, della legalità, dell’amore e del progresso civile ed umano. Da qui, è evidente il mostrare l’impegno delle forze dell’ordine e di Franchitto stesso, un poliziotto che vive tra la gente comune divenendone amico e confidente, prendendo atto, tuttavia, che proprio tra la gente comune si nascondono i piccoli e i grandi criminali che, ogni giorno, nel silenzio, inquinano i territori e la popolazione con atti di terrore e di violenza psicologica. La mafia vive nascosta in mezzo alla gente comune e, per tanti, diventa quasi un vanto farne parte, ritenendola un fenomeno socialmente corretto e, addirittura , per taluni, la vera alternativa allo Stato, dal quale si sentono abbandonati.

Le scene del film evidenziano da una parte la bellezza dei luoghi e dall’altra il male che è attecchito nelle abitudini di chi vi abita e dentro le coscienze di chi lo esercita. Minacce, attentati, arresti importanti si susseguono nelle scene del film, che pone in luce la vera identità, mai narrata, della mafia, che nessuno conosce e che si esprime nei comportamenti quotidiani delle persone, in quanto ha messo radici nelle abitudini di vita e, pertanto, nell’agire quotidiano delle persone.

Franchitto si trova di fronte a questa realtà , di cui non ha paura e che deve combattere. Gli altri attori che compongono il cast sono: Vincent Riotta, Rosario Petix, Nando Morra, Turi Giuffrida, Guia Jelo, Tony Sperandeo, Emanuela Mulè, Giusy Venuti, Marilena Piu, Loredana Scalia, Tony Gangitano, Francesca Rettondini, Mimmo Mignemi, Mario Pupella, Giuseppe Pollicina, Ivan Bertolami, Barbara Bacci, e i giovani attori che hanno superato il casting nonché gli allievi dell’Accademia di Cinema e Teatro della Fucina – Spazio Teatro Fucina di Torregrotta.

