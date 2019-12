A due siciliani il premio Europeo St. Oscar Alta Moda 2019

Facebook



di Giuseppe Proiti

Si chiude con un clamoroso successo la VII edizione del Premio Europeo St.Oscar Alta Moda 2019 svoltasi domenica 15 dicembre nella sfarzosa eleganza di Palazzo Borghese, l’esclusiva struttura fiorentina del periodo neoclassico.

Firenze, nella sua veste luccicante e natalizia, ancora una volta è la città che ha accolto i protagonisti dei noti brand del luxury.

La conduzione della serata è stata affidata all’opinionista, attore e conduttore Antonio Zequila, alla top model Ambra Lombardo e a Stefano Baragli, che con la sua carriera ventennale da presentatore ha arricchito il Gran Galà di professionalità e di humour.

La direzione artistica e tutta l’organizzazione dello staff presenziata da Valentina Voguestyle Agency ha visto al timone Steven G. Torrisi, il quale riafferma la sua eccellenza, qualità e passione che mette nel lavoro.

Da notare lo spettacolo d’apertura con le creazioni del celebre stilista internazionale special guest Rocco Barocco e a seguire le statuette conferite per la VII Edizione 2019 consegnate dalle numerose eccellenze che hanno presenziato per l’occasione a partire dagli stilisti Alviero Martini e Anton Giulio Grande. Altri i Vip presenti: Barbara Bouchet (attrice), Nando Moscariello (casting director), Marco De Vincenzo (stilista), Marchesa D’Aragona (giornalista), Monica Cirinnà (senatrice), Nicola Pisaniello (tenore), Giuseppe Fata (stilista), Francesco Giuliano (opinionista), Enzo Merlo Fustenberg (stilista), Antonio Tony (cantante), Simone Martini (Fondazione ANT), Turchese Baracchi (opinionista), Giuseppe Zeffirelli (figlio d’arte), Massimo Romagnoli (onorevole), Antonella Salvucci (attrice), Lorella Ridenti (giornalista).

Fanno particolare onore alla Sicilia le statuette d’argento ricevute dal dott. Sandro Barbuscia (per la ricerca e prevenzione contro il cancro) e dall’imprenditrice della bellezza “Vanity” Enza Mignacca.

A quest’ultima la kermesse rivolge uno speciale ringraziamento per il contributo make up M.U.A. dato dal suo staff all’evento, assieme all’art director Moira Vinciguerra e alle collaboratrici Anita Bassani, Clarissa Rondini, Loriana Maccarrone, Giulia Paolucci.

Lo show, trasmesso in diretta streaming dallo speaker radiofonico di Radio ICN New York Cesare Deserto, ha visto coinvolte alcune importanti agenzie partner di moda a cui si rivolgono i ringraziamenti: Agenzia M.M. Management by Cinzia Baradel – Peter Stefantutto, Agenzia The Fashion Management by Mario Tommaselli.

Il “professionista innamorato del suo lavoro “, come ama definirsi Steven G Torrisi, rinnova l’appuntamento per l’ VIII Edizione del Premio Europeo St.Oscar della Moda città di Firenze con punte di eccellenza ancora maggiori e nuove sorprese.

