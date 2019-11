Zingaretti:”Ius soli in agenda”. M5S: “Sconcertati”

Facebook



Shares

[Adnkronos]

“Chiederemo con i gruppi parlamentari che si mettano in agenda lo ius culturae e lo ius soli come scelta di campo del Pd”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a Tutta un’altra storia. Le parole del segretario del Partito democratico non sono passate inosservate.

“C’è mezzo paese sott’acqua e uno pensa allo ius soli? Siamo sconcertati. Preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese. Pensiamo al paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Noi vogliamo pensare a lavorare”, sottolineano fonti M5S.

“A molti esponenti dei 5Stelle sembrerà impossibile. Ma noi riusciamo a pensare anche due cose nello stessa giornata”, dice il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, replicando agli alleati di governo..

E Matteo Salvini, su Twitter, annuncia: “Siamo pronti a dare battaglia, dentro e fuori il Parlamento, per fermare lo Ius Soli ed evitare che si cambino i Decreti Sicurezza”.

