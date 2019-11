WonderLAD, la casa per ospitare i bambini affetti da malattie gravi

Facebook



Verrà inaugurata il prossimo 20 novembre alle 9,30 in via Filippo Paladino a Catania (zona Barriera del Bosco), WonderLAD, la casa voluta da LAD ONLUS e destinata a ospitare, durante il periodo delle cure, i bambini affetti da malattie oncologiche e altre malattie gravi, insieme alle loro famiglie.

Al taglio del nastro saranno presenti, tra gli altri, il ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo; il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci; l’assessore Regionale alla sanità, Ruggero Razza; l’assessore alla Cultura, Barbara Mirabella. Duemila metri quadrati per una struttura in cui si snodano laboratori, uffici, l’auditorium polifunzionale nonché una zona notte pronta ad accogliere 24 persone. Sono stati realizzati, infatti, anche sei monovani dotati di quattro posti letto, bagno privato e cucina, i quali si affacciano sulla corte interna e sul giardino. Come già avvenuto a Torino, CasaOz, condividendo con LAD obiettivi ed esperienze, ha svolto un ruolo determinante nell’aver creato l’idea di un luogo che accoglie e cura nella quotidianità. Da quel momento LAD ha messo in moto un’immensa rete di solidarietà partecipata, per sostenere il nuovo progetto che a Catania prende forma seguendo i principi del LAD Project, ovvero realizzare attraverso concorsi di architettura luoghi nei quali “curare con l’arte”.

“Siamo incredibilmente felici – ha dichiarato la presidente di LAD, la psicoterapeuta Cinzia Favara Scacco -. WonderLAD prenderà vita e in quel momento si potrà soddisfare un bisogno che per noi esiste da sempre, quello di avere un luogo concreto in cui ritrovare normalità e bellezza. Offriremo strumenti come l’arte e la creatività, i cui effetti hanno avuto un riscontro anche sul piano scientifico, com’è stato riconosciuto con la pubblicazione sulla rivista ufficiale della SIOP, Blood & Cancer di gennaio 2019”.

