Val Pusteria isolata per il maltempo, treno deragliato

[Adnkronos]

Un treno a Rio Pusteria, in val Pusteria, è deragliato a causa di una frana. Non si segnalano feriti. “Lo smottamento – scrive su Twitter la provincia di Bolzano – è avvenuto proprio al passaggio di un treno, un passeggero è stato portato in salvo dai Vigili del fuoco volontari senza riportare ferite di alcun tipo”. Il treno era partito da Fortezza e diretto a Brunico. “Alcuni gruppi del treno sono usciti dai binari. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. L’intera linea ferroviaria della Val Pusteria è attualmente chiusa”, fanno sapere su Twitter i Vigili del Fuoco volontari.

La Val Pusteria risulta attualmente isolata. La linea ferroviaria è interrotta a Rio di Pusteria. Chiusa tutta la linea Fortezza – San Candido – Lienz. Dalle 22 di ieri sera sono bloccati per motivi di sicurezza tutti gli accessi alla strada statale tra Chienes e San Lorenzo, la Strada del Sole, come anche le strade interpoderali. In corso operazioni di messa in sicurezza, coadiuvate da geologi, carabinieri, vigili del fuoco, come intense operazioni di drenaggio del terreno. “.

“La situazione è molto seria. Stiamo cercando di fare il meglio, ma la natura è più forte di noi tutti. Speriamo di sbloccare lo stato viabilità entro le 12″, ha detto all’Adnkronos Martin Ausserdorfer, sindaco di San Lorenzo in Sebato, comune della provincia di Bolzano, invitando i cittadini a stare a casa. “Rimanete a casa. Stiamo lavorando per portare la situazione alla normalità ma ogni macchina in più in strada crea caos”, ha scritto su Facebook.

Nel comune di San Lorenzo, a causa di una frana, alberi sono caduti sulla linea ferroviaria come su tutte le strade provinciali e comunali. Neve, pioggia, terreni umidi ma non ancora gelati hanno ingenerato un processo di continuo smottamento del terreno.

#EINSATZINFO: Bei der Pustertalerbahn kam es heute gegen 06:15 Uhr bei Mühlbach zu einem Erdrutsch auf die Gleise. Dabei sprangen einige Garnituren des Zuges aus den Schienen. Es gab glücklicherweise keine Verletzte. Die gesamte Pustertaler Bahnlinie ist derzeit gesperrt pic.twitter.com/5zMMZvti0f — LFV Südtirol (@LFVSuedtirol) November 18, 2019

