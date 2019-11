Facebook



Tragedia in serata ad Acitrezza dove un uomo sarebbe stato travolto e ucciso da un’auto in transito lungo la via Livorno (SS114) all’altezza di un noto ristorante della zona. I soccorritori del 118 sono giunti sul posto poco dopo la chiamata ma per la vittima non si sarebbe più potuto far nulla se non constatarne l’avvenuto decesso. Sono presenti sul posto per i rilievi la Polizia Municipale insieme ai Carabinieri. Ignota al momento l’identità dell’uomo.