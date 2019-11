Tragedia vicino Alessandria: morti tre Vigili del Fuoco

Facebook



Tre Vigili del Fuoco sono morti a seguito di un’esplosione in una cascina abbandonata a Quargneto, in provincia di Alessandria. I vigili del fuoco sarebbero intervenuti dopo una prima deflagrazione (che secondo gli investigatori potrebbe essere stata dolosa) che aveva fatto crollare parte dell’edificio. Mentre i soccorritori erano a lavoro si sarebbe però verificata una seconda esplosione, che li ha investiti. Un pompiere, inizialmente dato per disperso, è stato recuperato ormai senza vita, dopo alcune ore, sotto le macerie. Ferito anche un Carabiniere.

Le tre vittime dell’esplosione sono i vigili del fuoco esperti Matteo Gastaldo e Marco Triches e il vigile del fuoco Antonino Candido. I feriti sono il caposquadra dei vigili del fuoco Giuliano Dodero, il vigile del fuoco Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo. La terribile esplosione intorno alle due della notte scorsa.