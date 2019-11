Terribile tragedia a Milano nella notte: investe motociclista e si spara

Facebook



Shares

La doppia tragedia nella notte nella zona del Parco Sempione, all’incrocio tra piazza Emilia e corso XXII Marzo. Due le vittime: un motociclista 65 enne investito dall’auto di una guardia giurata di 26 anni. Pare che giunti all’incrocio l’uomo alla guida dell’auto che era -forse erroneamente- passato col semaforo rosso, non abbia potuto evitare l’impatto con la moto del 65 enne finito sul selciato privo di sensi.

A questo punto la guardia giurata sarebbe subito scesa dall’auto, una Fiat Panda di servizio e forse credendo già morto l’uomo sul selciato è risalito in auto sparandosi con la pistola d’ordinanza. Tragico destino in realtà l’uomo 65 enne era invece ancora in vita ed entrambi sono spirati intorno alle cinque del mattino al Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda dove erano giunti entrambi in condizioni disperate. Sul tragico incidente indagano adesso i Carabinieri e la Polizia Locale.

Foto da milano.corriere.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...