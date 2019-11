Partono a breve i lavori di rifacimento di importanti arterie provinciali siciliane

Facebook



Shares

[Catania Oggi]

Ok dalla Regione all’Accordo quadro da 35 milioni di euro per la manutenzione della viabilità in sette province siciliane: Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Siracusa, Enna, Caltanissetta. L’assessorato regionale alle Infrastrutture ha aggiudicato i lavori che rientrano nel “Piano Musumeci” da oltre 100 milioni di euro, varato dal Governo regionale in primavera, per la riqualificazione e il recupero delle strade provinciali isolane.

“Grazie a questo provvedimento, tra dicembre e gennaio – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – partiranno interventi di manutenzione in almeno 40 strade provinciali della nostra Regione. Nell’Accordo quadro abbiamo inserito le riqualificazioni di barriere e la segnaletica, i consolidamenti e il rifacimento del manto stradale e altro ancora, intervenendo anche in sostituzione delle ex Province che non riescono a garantire i lavori necessari”.

“Grazie, infatti, alla struttura dell’Accordo – sottolinea Falcone – saremo in grado di indirizzare le imprese aggiudicatarie dove è più opportuno avviare un cantiere, tagliando i tempi della burocrazia, a tutela della sicurezza e della dignità delle strade, nell’interesse dei siciliani. Prende corpo, così, il “Piano Musumeci” di rilancio della viabilità interna in Sicilia, attraverso una omogenea distribuzione delle risorse nei territori e cantieri rapidi”.