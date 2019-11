Novembre e Dicembre: due mesi di grandi eventi in Sicilia da preludio a un ricco calendario 2020

Facebook



di Michele Creazzola

Mancano pochi giorni all’inizio della stagione musicale più ricca dell’anno a Catania.Un cartellone pieno di eventi imperdibili nella città etnea che, alcuni anni or sono, fu definita la piccola Seattle a proposito del grande numero di musicisti venuti fuori dal fermento dei pub catanesi e grazie all’approdo in città di numerosi artisti da tutto il mondo. Con l’obiettivo di riportare la musica al centro degli eventi nella città di Catania e in altre località siciliane, la Punto e a capo di Nuccio La Ferlita ha realizzato un programma di concerti e spettacoli esclusivi per i quali si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita così da assicurarsi il miglior posto e non rischiare il sold out.

Conto alla rovescia dunque e biglietti alla mano per non perdere nessuno spettacolo tra i più acclamati in tutta Italia.

DICEMBRE

CRISTIANO DE ANDRÈ

2 dicembre CATANIA unica data in Sicilia

FIORELLA MANNOIA

5 dicembre MARSALA – sold out

6 dicembre CATANIA

7 dicembre BARCELLONA P.G.

FABRIZIO MORO

9 dicembre PALERMO

NICCOLÓ FABI

12 dicembre CATANIA

13 dicembre PALERMO

I biglietti dei concerti sono disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti abituali (box office sicilia, ticketone).

Tra meno di venti giorni avrà inizio la stagione autunnale di PuntoecapoLive, organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

NOVEMBRE

FRANCESCO RENGA

25 novembre PALERMO Teatro Golden

27 novembre CATANIA Teatro Metropolitan

28 novembre MARSALA Teatro Impero – in collaborazione con il Comune di Marsala

FRANCESCO RENGA, da ottobre a dicembre sarà protagonista sui palchi dei principali teatri della penisola per presentare al pubblico il suo ultimo disco di inediti “l’altra metà” e i suoi più grandi successi.

Tre le date in Sicilia: 25 novembre Palermo (Teatro Golden, ore 21), 27 novembre Catania (Teatro Metropolitan, ore 21), 28 novembre Marsala (TP) (Teatro Impero, in collaborazione con il Comune di Marsala) a cura di Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Il fascino e la bellezza del teatro, la vicinanza fisica con il pubblico. Poterlo guardare in faccia, toccarlo, sentirlo. E sapere che loro possono fare altrettanto. Lo spettacolo che stiamo costruendo è pensato proprio per questo, per vivere una serata ricca di grande magia. Accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso), Francesco durante il tour sorprenderà il suo pubblico con uno spettacolo coinvolgente, grandi emozioni e una scaletta tutta nuova, in cui troveranno spazio le indimenticabili hit del suo repertorio e i brani estratti dal suo ultimo e ottavo disco di inediti.

“L’altra metà”, prodotto da Michele Canova Iorfida, è un album composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

PAOLA TURCI

26 novembre CATANIA Teatro Metropolitan

27 novembre PALERMO Teatro Golden

Si chiama “Viva da Morire Tour”, il tour teatrale di Paola Turci che prende il nome dal titolo del suo ultimo album e che rispecchia il tema centrale dell’album, un inno alla vita ricco di energia.

Sul palco Paola Turci proporrà i brani di questo album e i successi che hanno caratterizzato la sua carriera. Sarà in Sicilia per due date: 26 novembre Catania (Teatro Metropolitan ore 21), 27 novembre Palermo (Teatro Golden ore 21), a cura di Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

L’album “Viva Da Morire” contiene dieci tracce, ognuna un arrangiamento musicale proprio, in cui è racchiuso il passato, il presente, il futuro. Paola Turci adolescente sulla vespa 50, Paola Turci sospesa nel passato e viva ne presente, ricca di desideri per il futuro. Prodotto da Luca Chiaravalli, molti sono gli autori importanti che hanno collaborato all’album, da Shade con cui Paola duetta nel brano “Le olimpiadi tutti i giorni”, a Nek, a Federica Abbate, Giulia Anania, Andrea Bonomo, Davide Simonetta, Gianluigi Fazio e molti altri.

| CONCERTI DI DICEMBRE |

CRISTIANO DE ANDRÈ

2 dicembre CATANIA Teatro Metropolitan unica data in Sicilia

Cristiano De André annuncia le nuove date nei teatri d’Italia in autunno: sarà a CATANIA, lunedì 2 dicembre al Teatro Metropolitan (ore 21.00), per l’unica data in Sicilia del tour “STORIA DI UN IMPIEGATO”, ispirato al celebre concept album di Faber. Uno spettacolo a cura di Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Cristiano De André ha attinto dall’immenso repertorio di Fabrizio rileggendo il disco del 1973 sempre più attuale, un concept album sugli anni di piombo e sulla speranza di costruire un mondo migliore, che torna così a smuovere le coscienze. “Storia di un impiegato” racconta infatti il gesto di un impiegato degli anni ’70, animato dal ricordo della rivolta collettiva del Maggio francese del 1968.

Il tour, partito a novembre 2018, sta ricevendo ottimo riscontro da parte di pubblico e critica, registrando sold out nei teatri d’Italia, a luglio è arrivato anche all’Arena di Verona. Il tour è prodotto e organizzato da Intersuoni Srl, divisione Booking & Management Unit.

“Cristiano De André – Storia di un Impiegato” è diviso in due parti: nella prima affronta lo storico disco, arrangiato come una vera e propria opera rock, nella seconda comprende altri celebri brani di repertorio come “Fiume Sand Creek” e “Don Raffaè”, che hanno affrontato il tema della lotta per i diritti, e alcune perle, come “Il pescatore”, contenute nei progetti discografici di grande successo “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017).

Cristiano De André e Stefano Melone (alla produzione artistica) hanno dato una nuova vita musicale alle canzoni del disco, un suono rock-elettronico, calibrato sui momenti psicologici del protagonista della storia, dall’iniziale clima di sfida dettato dall’introduzione sui giorni del Maggio francese sino al fallito attentato e al carcere. La regia dello spettacolo, curata da Roberta Lena, è piena di soprese, dai visual, alle luci.

Cristiano De André sul palco è accompagnato da Osvaldo Di Dio, Davide Pezzin, Davide Devito e Riccardo Di Paola.

FIORELLA MANNOIA

5 dicembre MARSALA Teatro Impero (in collaborazione con il Comune di Marsala)

6 dicembre CATANIA Teatro Metropolitan

7 dicembre BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) Teatro Mandanici

In Sicilia l’atteso ritorno di Fiorella Mannoia, a dicembre nei Teatri della Sicilia: MARSALA, giovedì 5 dicembre (Teatro Impero, ore 21, con il patrocinio del Comune di Marsala) CATANIA venerdì 6 dicembre (Teatro Metropolitan, ore 21), e sabato 7 dicembre, Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Teatro Mandanici (ore 21), organizzato da Puntoeacapo, in collaborazione con Il Botteghino e GG Entertainment con il patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Fiorella presenterà dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “PERSONALE” e i suoi più grandi successi, ad accompagnarla sul palco i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre).

È online il video di “IMPARARE AD ESSERE UNA DONNA”, il nuovo singolo di FIORELLA MANNOIA scritto dall’artista insieme a Federica Abbate e Cheope. Un brano in cui trovano spazio le riflessioni di una donna che non smette mai di imparare il mestiere della vita, affrontandola “sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi”. Il video del brano, visibile al seguente link http://www.youtube.com/watch?v=1w6WeHgtyfM raccoglie alcune delle immagini live girate durante la prima parte del “PERSONALE TOUR”, spettacolo che Fiorella sta attualmente portando in giro in tutta Italia e con cui ogni sera riabbraccia ed emoziona il suo pubblico.

Fiorella presenterà dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “PERSONALE” e i suoi più grandi successi, ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre).

Il “PERSONALE TOUR” è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Disponibile in versione CD, in vinile e in digitale “PERSONALE”, il nuovo album di Fiorella Mannoia, è composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora.

L’album è anche – come dichiara l’artista – una «piccola e umile “personale”», da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.

«Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere. Non c’è età per scoprire nuove passioni – racconta Fiorella – io ho scoperto da poco quella della fotografia. Oggi esce il nuovo album che è anche la mia piccola e umile personale. Ho voluto abbinare a ogni brano uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni».

Questa la tracklist di “PERSONALE”: “Il peso del coraggio”, “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo subito”, “L’amore è sorprendente”, “Il senso”, “Un pezzo di pane”, “Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti quanti”, “Carillon”, “L’amore al potere” e “Creature” (Bonus Track Canzone Sospesa con Antonio Carluccio).

FABRIZIO MORO

9 dicembre PALERMO Teatro Golden

Biglietti in prevendita su Ticketone.it, nei punti vendita dei circuiti abituali e al botteghino del Teatro Golden (0916264702).

Il tour sarà un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, capace di emozionare il suo pubblico grazie alle sue parole sempre dirette e alla sincerità con cui ogni volta sale sul palco.

Radio 105 è la radio ufficiale del tour. Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori) e Vincenzo Meloccaro (sax).

È online il video di “Per me”, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, estratto dall’album di inediti “Figli di nessuno”.

Il video, visibile sul canale YouTube ufficiale dell’artista al link https://www.youtube.com/watch?v=HPUCAm7elCY, celebra la carriera dell’artista dai primi live fino ai giorni nostri. Girato nel Dream Cinema – Fornaci Cinema Village di Frosinone, il video vede la regia e produzione di Trilathera e la sceneggiatura dello stesso Fabrizio Moro e Trilathera.

“Per me” ha il linguaggio diretto e senza filtri che contraddistingue il cantautore, che ancora una volta torna a far emozionare e riflettere, grazie alla capacità di parlare alle persone colpendo non solo il cuore, ma anche la mente.

L’album “Figli di nessuno” (Sony Music Italy) è il decimo disco di inediti di Fabrizio Moro (disponibile in digitale, in versione vinile, cd e vinile con card autografata esclusiva Amazon – https://SMI.lnk.to/FigliDiNessuno), arrivato a due anni di distanza da “Pace”. Questa la tracklist di “FIGLI DI NESSUNO”: “Figli di nessuno”, “Filo d’erba”, “Quasi”, “Ho bisogno di credere”, “Arresto cardiaco”, “Come te”, “Non mi sta bene niente”, “Me’ nnamoravo de te”, “Per me”, “#A”, “Quando ti stringo forte”.

NICCOLÓ FABI

12 dicembre CATANIA Teatro Metropolitan

13 dicembre PALERMO Teatro Golden

“TRADIZIONE E TRADIMENTO” è il nuovo album di inediti di Niccolò Fabi, anticipato dal brano “Io sono l’altro”, attualmente in radio, digital download e sulle piattaforme streaming (https://pld.lnk.to/iosonolaltro), il cui video, girato da Valentina Pozzi, è online qui: https://youtu.be/cLRe-RmVfic

Questa la tracklist di “Tradizione e tradimento”: “Scotta”, “A prescindere da me”, “Amori con le ali”, “Io sono l’altro”, “I giorni dello smarrimento”, “Nel blu”, “Prima della tempesta”, “Migrazioni” e “Tradizione e tradimento”.

“Tradizione e Tradimento” verrà raccontato da Niccolò Fabi nelle principali città italiane, a partire da venerdì 11 ottobre.

Da dicembre, inoltre, Niccolò Fabi farà il suo ritorno live per presentare al pubblico il suo nuovo album e i brani del suo repertorio, tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Ovest: 12 dicembre CATANIA (Teatro Metropolitan, ore 21), 13 dicembre PALERMO (Teatro Golden, ore 21).

Più di 80 canzoni, 8 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d’oltreoceano.

È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne è dimostrazione il più recente “Una somma di piccole cose”.

| NEL 2020 |

NEK

16 gennaio CATANIA

18 gennaio PALERMO

BEPPE GRILLO

28 febbraio PALERMO

29 febbraio CATANIA

ANGELO DURO

11 marzo PALERMO

12 marzo CATANIA

MASSIMO RANIERI (NUOVE DATE)

14 aprile CATANIA

17 aprile MARSALA

18 aprile RAGUSA

19 aprile BARCELLONA P.G.

