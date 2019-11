Migranti, l’Ue gela l’Italia: niente hospot in Libia

Facebook



Shares

[Adnkronos]

La Commissione Europea chiude la porta all’ipotesi di creare in Libia degli hotspot gestiti dall’Ue in cui identificare i migranti, inviando chi ne ha diritto in Europa attraverso corridoi umanitari. “Un piano simile non esiste e non c’è alcuna intenzione di avere piani simili in futuro. Da parte nostra è molto chiaro”, risponde interrogata in merito a indiscrezioni di stampa la vice portavoce capo della Commissione Natasha Bertaud, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

“Un piano del genere non esiste – continua – più in generale, quello che posso dire su Frontex è che c’è una solo caso in cui può intervenire in Paesi terzi, cioè quando c’è un accordo con il Paese in questione. Per ora, ci sono solo due Paesi con i quali esistono accordi, l’Albania e il Montenegro”.

Per quanto riguarda la Libia, “in generale, quello che abbiamo sempre detto è che, quando si tratta di operazioni di ricerca e soccorso in mare, anche se la Commissione non ha competenze in questo ambito, noi consideriamo che in Libia non ci sono le condizioni per considerarlo un Paese sicuro”.