Due Vigili del Fuoco feriti nella notte per incendio tir sulla A1

Alle 2:10, questa notte, la sala operativa 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio che si stava sviluppando nell’area di servizio di Cantagallo Ovest sull’A1 direzione sud (a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna). A bruciare un autoarticolato che trasportava materiali vari, plastica, maglieria, manufatti vari. L’autista viste le prime fiamme ha deciso di spostare il mezzo dal parcheggio della stazione di servizio alla corsia di emergenza dell’autostrada tra Cantagallo Ovest e l’uscita di Pontecchio. Per evitare guai alla motrice ha staccato il rimorchio che cominciava a bruciare più intensamente. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente. La prima squadra sul posto dal distaccamento di Zola Predosa.

I vigili del fuoco hanno iniziato a spegnere l’incendio con l’utilizzo di scale appoggiate al portellone posteriore del mezzo. All’improvviso una forte esplosione ha scaraventato per terra tutta la squadra. Due vigili del fuoco sono rimasti feriti con fratture alla spalla, al bacino e al femore. Sono stati immediatamente ricoverati all’ospedale Maggiore. I rinforzi giunti dalla centrale e dal distaccamento volontario di Monzuno hanno soccorso i colleghi affidandoli poi alle cure del 118 presente sul posto con due ambulanze. Dalla centrale sono giunte tre squadre con tre mezzi di cui due autobotti. È continuata poi l’opera di spegnimento con l’utilizzo di schiuma vista l’entità dell’incendio. L’autostrada è stata parzialmente interrotta durante le operazioni di soccorso. Alle ore 6:30 si è chiuso l’intervento. Sul posto oltre 115 e 118 anche la Polstrada e il personale di ASPI.

