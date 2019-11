Business forum Macedonia del Nord, 25 novembre 2019, Catania

Facebook



Lunedì 25 c.m. alle ore 15 presso la sala conferenze della Residenza universitaria Alcantara – associazione ARCES – in Via Caronda 129 a Catania i rappresentanti dell’agenzia per l’attrazione degli investimenti nella Repubblica di Macedonia del Nord (Invest North Macedonia) incontreranno alcune significative rappresentanze delle istituzioni accademiche, economiche e politiche della Sicilia orientale per illustrare e approfondire le opportunità di investimento e cooperazione in Macedonia del Nord.

Nel corso del convegno interverranno: Consolato Garifoli (Rappresentante della Camera di commercio macedone in Italia), Pietro Cum (Consorzio Elis, CEO), Giuseppe Scuderi (Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, Presidente), Girolamo Inzerillo (Arces, Consiglio di amministrazione), l’On. Gaetano Galvagno (ARS), la diplomatica Magdalena Dimova (Ambasciata della Repubblica di Macedonia del Nord in Italia, Ministro consigliere, incaricato d’affari a.i.), Arben Vila (Invest North Macedonia, CEO), Ivan Iliev (Invest Noth Macedonia), Besnik Fetai (South East European University, Prorettore), Gianluca Costanzo (Confindustria Giovani Catania, Presidente), Daniela Baglieri (Università degli Studi di Messina, Prorettore), Marco Ferlazzo (AIOP Sicilia, Presidente), Gianna Tempera (Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia) e l’On. Nino D’Asero (AICCRE Sicilia, Presidente). Coordina i lavori l’ex Assessore regionale Michela Stancheris.

Cittadini, stampa, operatori della comunicazione e della cultura e imprese sono invitati a partecipare.

Nei giorni successivi la delegazione visiterà anche le Università di Catania – è in calendario un incontro con il Magnifico Rettore Prof. Francesco Priolo – e Kore di Enna.

