Urlando “Allah” ruba camion e lo lancia contro la folla: 16 feriti in Germania

Sedici feriti, compreso il guidatore del camion rubato e lanciato lunedì 7 ottobre contro la folla davanti il tribunale di Limburg in Assia. Fortunatamente tutti sarebbero feriti in modo lieve. La zona è stata messa in sicurezza.

L’uomo aveva aperto lo sportello di un camion fermo e aggredendo l’autista, gettato fuori dal mezzo, se ne era impossessato per poi lanciarsi contro la gente. Il camion dopo aver investito nove auto è stato costretto a fermarsi. L’uomo avrebbe detto di chiamarsi Mohammed e avrebbe più volte invocato Allah. Non ha riferito altri particolari sulla sua identità. Sul fatto indagano le autorità tedesche che avrebbero comunque classificato il fatto come atto terroristico.