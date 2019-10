Facebook



Incidente o suicidio, nessuna ipotesi è esclusa anche se al momento si propende per l’ipotesi del tragico incidente. La tragedia questa mattina a Cerda dove un disoccupato di 45 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione fra le persone che sulla strada attendevano la macina delle olive di un vicino frantoio. Immediati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, infatti malgrado la caduta sia stata di circa otto metri l’uomo è caduto battendo la testa rovinosamente al suolo.