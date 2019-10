Siria: bombardato un convoglio di giornalisti, almeno 14 morti

Un convoglio con vari giornalisti al seguito è stato attaccato e bombardato in Siria nel pomeriggio. Almeno 14 le vittime completamente carbonizzate. Fra le vittime c’è al momento la certezza di un cronista curdo. L’attacco è avvenuto nei pressi di Ras al Ayn, il convoglio era composto da circa 200 mezzi fra fuoristrada e pulmini sui quali viaggiavano miliziani, giornalisti e civili tutti diretti verso la città per solidarietà alla popolazione curda già stremata.

Feriti almeno altri due giornalisti di due agenzie siriane. Almeno 10 i civili morti.

Journalists among those injured in the attack. Turkish bombardment on the area continues. pic.twitter.com/jfgI4fd2l1

— Firat News Agency (@anfenglish) October 13, 2019