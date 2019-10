Sì alla risoluzione per chiedere impeachment di Donald Trump

Facebook



[Adnkronos]

È stata approvata con 232 “sì” la risoluzione per l’impeachment di Donald Trump presentata oggi alla Camera. I voti contrari sono stati 196 e nessun deputato repubblicano ha appoggiato la risoluzione che avvierà una nuova fase dell’inchiesta di impeachment, già in corso da sei settimane con le audizioni a porte chiuse, con l’avvio delle audizioni pubbliche. Due democratici hanno votato contro la procedura di impeachment.

Immediata, dopo il voto oggi in aula, la reazione della Casa Bianca: “Il presidente non ha fatto nulla di sbagliato, e i democratici lo sanno. La sfrenata ossessione di Nancy Pelosi e dei democratici con questa procedura illegittima di impeachment non colpisce il presidente Trump: colpisce il popolo americano”, ha dichiarato la portavoce del presidente, Stephanie Grisham.

Con il voto per formalizzare l’impeachment di Trump è “in gioco la nostra democrazia”, aveva detto Nancy Pelosi nel discorso pronunciato in aula prima dell’inizio delle operazioni di voto. “Quando abbiamo un presidente che dice che l’articolo II della Costituzione dice che ‘io posso fare quello che voglio’, questa è una sfida alla separazione dei poteri, non è quello che dice la Costituzione così che cose è in gioco? E’ la democrazia. Per che cosa stiamo combattendo? Per difendere la nostra democrazia per il popolo”.

Anche il capo della commissione Intelligence, Adam Schiff, era intervenuto ricordando che la risoluzione segnava “l’avvio di una nuova fase di questa inchiesta, una in cui il popolo americano potrà ascoltare direttamente i testimoni”.