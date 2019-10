Facebook



Ad avere la peggio il giovane alla guida di uno scooter che oggi, intorno alle 14.30, si è scontrato contro un furgone lungo la centralissima via Etnea di Catania all’altezza del plesso Unione Italiana Ciechi (zona tondo Gioeni). Il giovane 20/25 enne di cui non conosciamo le generalità è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di piazza Santa Maria del Gesù. Avrebbe riportato fratture agli arti.